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تكريم السعديدي بسيدي قاسم
حظيت الممثلة هند السعديدي بتكريم خلال فعاليات مهرجان سيدي قاسم، كما نشرت مجموعة صور من أجواء الاحتفاء بها. وكتبت السعديدي في تعليقها “تكريم بطعم خاص كيف لا وقد التقيت بمن وضعني على الدرب الصحيح من مهد لي الطريق وأطرني وجيلي أحسن تأطير، أقول لك قدرتي شكرا وألف شكرا ربي وحدهأكمل القراءة »
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