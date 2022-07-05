خاص
محاكم البيضاء…لا للترحيل
مائدة مستديرة احتضنتها «الصباح» سلطت الأضواء على السلبيات وألحت على استكمال الرقمنة شكل موضوع ترحيل محاكم البيضاء، محور مائدة مستديرة احتضنتها «الصباح» الأربعاء الماضي، لمناقشة مقترحات وزارة العدل، على الخصوص، بناء قصر للعدالة بزناتة. وساهم في النقاش، محمد الشهبي، النقيب الأسبق، ممثلا عن نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، وعدنان المتفوق، ممثلاأكمل القراءة »
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