حوادث
الحبس لرئيس جماعة و16 متهما بالحسيمة
اتهموا بالمشاركة في التزوير والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة وتسعة منهم توبعوا في حالة اعتقال قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاثنين الماضي، بإدانة 17 متهما بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه وكذا في الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين، كل حسب المنسوب إليه. وحكمت الغرفة علنيا ابتدائيا وغيابيا فيأكمل القراءة »
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