ربورتاج
الصردي … نجم الأضحيات
سلالة تتحدث روايات أنها جلبت من جزيرة “سردينيا” الإيطالية وأخرى تؤكد أصولها المغربية يحظى صنف “الصردي” بمكانة خاصة لدى أغلب المغاربة، بالنظر إلى جمالية منظره وجودة لحمه، كما أنه يمثل بالنسبة إلى عشاقه الأضحية الأمثل الموصى بها، التي تستجيب لمعايير الكبش الأقرن والأملح، أي له قرون وذو لون أبيض يخالطهأكمل القراءة »
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