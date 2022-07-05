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الرياضة

رسالة رياضية: تناف

منذ 22 ثانية
عبد الإله المتقي
قدم هشام أيت منة استقالته من تسيير شباب المحمدية مرتين، الأولى بسبب حالة التنافي، بحكم أنه يرأس المجلس الجماعي للمدينة، والثانية بعدما رفضت السلطات المصادقة على عقد الشراكة بين النادي وتلك الشركة. وبخلاصة، يمكن القول إن أيت منة تنحى، بعدما شعر بأن شباب المحمدية لا يمكن أن يبقى شأنا خاصاأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية



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