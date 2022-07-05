أســــــرة
20 دقيقة
يساعد تأثير التبريد على التخلص من الانتفاخ، إذ يمكن وضع منشفة باردة على الوجه لمدة 20 دقيقة، أن يكون لها تأثير كبير على هذا الانتفاخ. ومن الممكن أيضا استخدام شرائح الخيار المقطع شرط أن تكون المادة باردة، فالبرودة والرطوبة لهما تأثير كبير في معالجة هذه الظاهرة. ويشدد المتخصصون أن تأثيرأكمل القراءة »
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