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الصباح الفني

‭”‬الدارجة‭” ‬تجمع‭ ‬فوضيل‭ ‬وعطية

منذ 19 ثانية
من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬فيديو‭ ‬كليب. ‭ (‬خاص‭)‬
أفرج،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عن‭ ‬ديو‭ ‬غنائي‭ ‬يجمع‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬جوزيف‭ ‬عطية،‭ ‬و‭ ‬المغني‭ ‬الشاب‭ ‬فضيل،‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬تلاقينا‭ ‬تاني‭”.‬ اختار‭ ‬الفنانان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬أغنية‭ ‬تجمعهما‭ ‬بالدارجة‭ ‬المغربية،‭ ‬علما‭ ‬أنهما‭ ‬تعاونا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مغربي،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكلمات‭ ‬والألحان‭.‬ وتحمل‭ ‬الأغنية‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬عند‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭” ‬نسب‭ ‬مشاهدة‭أكمل القراءة »


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