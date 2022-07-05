الصباح الفني
”الدارجة” تجمع فوضيل وعطية
أفرج، أخيرا، عن ديو غنائي يجمع الفنان اللبناني جوزيف عطية، و المغني الشاب فضيل، يحمل عنوان “تلاقينا تاني”. اختار الفنانان أن تكون أول أغنية تجمعهما بالدارجة المغربية، علما أنهما تعاونا مع فريق عمل مغربي، على مستوى الكلمات والألحان. وتحمل الأغنية الجديدة والتي حققت عند طرحها على موقع “يوتوب” نسب مشاهدةأكمل القراءة »
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