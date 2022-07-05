الرياضة
وكلاء يطوقون البدراوي بسير اللاعبين
الفريق يستعد للديربي بالجديدة عرض وكلاء و«سماسرة» عددا قياسيا من اللاعبين على الرئيس الجديد للرجاء عزيز البدراوي، ومستشاريه، ما أثار حفيظتهم. ومنح البدراوي الصلاحية لهشام أبوشروان وهلال الطائر وعبد الإله فهمي، لتدبير ملف الانتدابات الصيفية بالتنسيق معه، إذ يقود المفاوضات بنفسه، لكنه وضع شروطا قبل التوقيع لأي لاعب، من بينهاأكمل القراءة »
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