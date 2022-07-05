fbpx
الرياضة

وكلاء يطوقون البدراوي بسير اللاعبين

منذ 21 ثانية
الفريق يستعد للديربي بالجديدة عرض وكلاء و«سماسرة» عددا قياسيا من اللاعبين على الرئيس الجديد للرجاء عزيز البدراوي، ومستشاريه، ما أثار حفيظتهم. ومنح البدراوي الصلاحية لهشام أبوشروان وهلال الطائر وعبد الإله فهمي، لتدبير ملف الانتدابات الصيفية بالتنسيق معه، إذ يقود المفاوضات بنفسه، لكنه وضع شروطا قبل التوقيع لأي لاعب، من بينهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 21 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.