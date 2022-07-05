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الرياضة

قطر ترفع وتيرة تحضيراتها

منذ 19 ثانية
وفد يمثل الطاقم التقني للمنتخب يطلع بالدوحة على تفاصيل المباريات يشارك وفد يمثل طاقم المنتخب الوطني الأول في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم، المخصصة لآخر مستجدات نهائيات كأس العالم، المقرر تنظيمها في قطر في نونبر ودجنبر المقبلين. وعلمت “الصباح”، أن وفد المنتخب الوطني يمثله ستيفان جيل، مساعد المدرب وحيد خليلوزيتش،أكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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