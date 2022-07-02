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وطنية

منح المقاطعات تفجر البيضاء

منذ 3 دقائق
مسمار جديد في نعش التحالف الرباعي والعمدة تعالج الموضوع من مكان ما خارج المغرب رمت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة البيضاء، قنبلة وسط المقاطعات التابعة لها، قبل أن تصعد الطائرة، الأربعاء الماضي، في اتجاه أذربيجان، في «مهمة» لم يعلن عن طبيعتها وأهدافها لحد الآن. وتحدثت مصادر لـ»الصباح» عن حالة غضبأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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