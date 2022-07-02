وطنية
منح المقاطعات تفجر البيضاء
مسمار جديد في نعش التحالف الرباعي والعمدة تعالج الموضوع من مكان ما خارج المغرب رمت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة البيضاء، قنبلة وسط المقاطعات التابعة لها، قبل أن تصعد الطائرة، الأربعاء الماضي، في اتجاه أذربيجان، في «مهمة» لم يعلن عن طبيعتها وأهدافها لحد الآن. وتحدثت مصادر لـ»الصباح» عن حالة غضبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا