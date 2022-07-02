وطنية
التفويض يغضب قضاة النادي
أعاد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إلى واجهة النقاش مسألة التفويض، التي ينفرد بها المسؤول القضائي، والتي تمكنه من إحداث تغييرات على برنامج العمل المعتمد في الجمعيات العامة. وأفادت مصادر «الصباح» أن النقاش الذي أثاره رئيس النادي ناجم عن تظلمات توصل بها من قبل قضاة في شأن مسألةأكمل القراءة »
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