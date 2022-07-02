الرياضة
الجامعي يجدد عقد بنسلطان
الفريق يمدد عقود كومارا ولكوربي ويفاوض ثلاثة لاعبين جدد المغرب الفاسي عقد مدربه التونسي عبد الحي بن سلطان لموسمين إضافيين، أول أمس (الخميس). ولم يدم اجتماع الرئيس إسماعيل الجامعي مع بن سلطان طويلا، ووصل الطرفان إلى اتفاق يقضي باستمرار بن سلطان لموسمين آخرين بالفريق الفاسي. وصرح بن سلطان ل»الصباح”، “سعيدأكمل القراءة »
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