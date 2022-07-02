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الرياضة

مداخيل آسفي والسوالم لمشجع فقد ساقه

منذ 3 دقائق
الفريق العبدي طبع 6000 تذكرة وعملية بيعها تنطلق غدا قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي تخصيص مداخيل مباراة فريقه أمام شباب السوالم، المقررة في السادسة مساء بعد غد (الاثنين)، ضمن الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول، لفائدة مشجعه سفيان الذي تعرض لحادثة تسببت في بتر ساقه. وأكد مصدر مسؤول أن المكتبأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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