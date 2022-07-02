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منذ 4 دقائق
حسني في “بحبك” يستعد النجم تامر حسني، لطرح فيلمه الجديد “بحبك” الذي يدخل به منافسات الموسم السينمائي في عيد الأضحى المقبل، وهو من تأليفه وإخراجه. ويقدم تامر حسني 4 أغان جديدة في أحداثه موزعة حسب الأحداث. يشار إلى أن “بحبك”، أولى تجارب تامر حسني في الإخراج السينمائي وهو من بطولة هناأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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