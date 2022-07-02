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الرياضة

30 ألف تذكرة لقمة “الماص” والرجاء

منذ 15 دقيقة
مرموق: الفوز طموح جميع مكونات المغرب الفاسي طبع المغرب الفاسي 30 ألف تذكرة لمباراة الرجاء، اليوم (السبت)، بالمركب الرياضي بفاس، لحساب الدورة الأخيرة من منافسات القسم الأول. وحدد مكتب المغرب الفاسي أثمنة التذاكر في 30 درهما للمدرجات المكشوفة، وخلف المرميين، و100 درهم للمنصة العادية، فيما تم تحديد 200 درهم للمنصةأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة



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