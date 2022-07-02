خاص
الصحافة السويدية… الحرية حدودها السماء
رغم وجود قوانين إلا أن تفعيلها صعب جدا في وجود حماية الحق في الحصول على المعلومة ومصدر الخبر مجموعة بونيي من أهم الإمبراطوريات الإعلامية في السويد (خاص) يناقش برنامج الزمالة “آي تي بي”، لمنظمة “نيراس” الموجود مقرها بالسويد، حريات الصحافة وحدودها في وسائل الإعلام بأنواعها (مكتوب، سمعي، سمعيأكمل القراءة »
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