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خاص

الصحافة‭ ‬السويدية‭… ‬الحرية‭ ‬حدودها‭ ‬السماء

منذ 4 دقائق
رغم‭ ‬وجود‭ ‬قوانين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تفعيلها‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬حماية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومة‭ ‬ومصدر‭ ‬الخبر مجموعة‭ ‬بونيي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الإمبراطوريات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬السويد‭       (‬خاص‭)‬ يناقش‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ “‬آي‭ ‬تي‭ ‬بي‭”‬،‭ ‬لمنظمة‭ “‬نيراس‭” ‬الموجود‭ ‬مقرها‭ ‬بالسويد،‭ ‬حريات‭ ‬الصحافة‭ ‬وحدودها‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بأنواعها‭ (‬مكتوب،‭ ‬سمعي،‭ ‬سمعي‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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