وطنية
بلدية مكناس على صفيح ساخن
مستشارون من الأغلبية يطالبون بدورة استثنائية ورفاق منيب يعتصمون بالمجلس انتفضت مكونات من الأغلبية المسيرة لمجلس بلدية مكناس، في وجه جواد باحجي، رئيس المجلس، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، مطالبة بعقد دورة استثنائية، من أجل دراسة نقطتين تتعلقان بمآل مشاريع البنية التحتية ووضعية المداخيل الذاتية للجماعة. وأفادت مصادر من داخلأكمل القراءة »
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