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وطنية

بلدية‭ ‬مكناس‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن

منذ 5 دقائق
47 عضوا طالبوا بدورة استثنائية (خاص)
مستشارون‭ ‬من‭ ‬الأغلبية‭ ‬يطالبون‭ ‬بدورة‭ ‬استثنائية‭ ‬ورفاق‭ ‬منيب‭ ‬يعتصمون‭ ‬بالمجلس انتفضت‭ ‬مكونات‭ ‬من‭ ‬الأغلبية‭ ‬المسيرة‭ ‬لمجلس‭ ‬بلدية‭ ‬مكناس،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬جواد‭ ‬باحجي،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬مطالبة‭ ‬بعقد‭ ‬دورة‭ ‬استثنائية،‭  ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دراسة‭ ‬نقطتين‭ ‬تتعلقان‭ ‬بمآل‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ووضعية‭ ‬المداخيل‭ ‬الذاتية‭ ‬للجماعة‭.‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬داخل‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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