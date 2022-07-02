الرياضة
هزيمتان تغضبان جماهير خريبكة
لم تستسغ مكونات أولمبيك خريبكة الهزيمتين الأخيرتين أمام المغرب الفاسي، بهدفين لصفر، وأولمبيك آسفي، بأربعة أهداف لواحد، لحساب الدورتين 28 و29 من بطولة القسم الأول. وتسببت الخسارة أمام «الماص» وأولمبيك آسفي، في حرمان أولمبيك خريبكة من المنافسة على رتبة ثالثة مؤدية لمشاركة قارية، والتي كانت مطمحا للجماهير التي تظل سنداأكمل القراءة »
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