الصباح الفني
”الزمان” لأسماء هوري بأكادير
قدمت المخرجة أسماء هوري عملها المسرحي بعنوان “الزمان” ضمن فعاليات مهرجان “أكادير ثقافات”.. وسبق أن قدمت المخرجة أسماء هوري مسرحيتها “الزمان” فبراير الماضي بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. وتجمع هوري بين الدراماتورجيا والإخراج، في عمل تقدمه فرقة “الأقدام الحافية” بدعم من المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط ووزارة الشباب والثقافة والتواصل،أكمل القراءة »
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