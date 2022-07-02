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الصباح الفني

‭”‬الزمان‭” ‬لأسماء‭ ‬هوري‭ ‬بأكادير

منذ 3 دقائق
أسماء‭ ‬هوري‭ (‬خاص‭)‬
قدمت‭ ‬المخرجة‭ ‬أسماء‭ ‬هوري‭ ‬عملها‭ ‬المسرحي‭ ‬بعنوان‭ “‬الزمان‭” ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ “‬أكادير‭ ‬ثقافات‭”..‬ وسبق‭ ‬أن‭ ‬قدمت‭ ‬المخرجة‭ ‬أسماء‭ ‬هوري‭ ‬مسرحيتها‭ “‬الزمان‭” ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬بالمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭.‬ وتجمع‭ ‬هوري‭ ‬بين‭ ‬الدراماتورجيا‭ ‬والإخراج،‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬تقدمه‭ ‬فرقة‭ “‬الأقدام‭ ‬الحافية‭” ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬ووزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭أكمل القراءة »


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