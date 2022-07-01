وطنية
حمضي: الجائحة لم تنته
دعا إلى فتح باب جرعة رابعة للفئات شديدة الهشاشة توقع الدكتور الطيب حمضي، ذروة في عدد الإصابات ب”كوفيد 19”، بعد عيد الأضحى، بسبب التنقلات بين المدن، والحركية الكبيرة داخل المجتمع بسبب فترة العطلة، معتبرا أن المغرب دخل في موجة جديدة قبل أسبوعين، بعد انتشار “أوميكرون” BA5، سريع الانتقال والعدوى، والذيأكمل القراءة »
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