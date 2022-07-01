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وطنية

حمضي‭: ‬الجائحة‭ ‬لم‭ ‬تنته

منذ 5 دقائق
العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭                     (‬أرشيف‭)‬
دعا‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬جرعة‭ ‬رابعة‭ ‬للفئات‭ ‬شديدة‭ ‬الهشاشة توقع‭ ‬الدكتور‭ ‬الطيب‭ ‬حمضي،‭ ‬ذروة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬ب‭”‬كوفيد‭ ‬19‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬بسبب‭ ‬التنقلات‭ ‬بين‭ ‬المدن،‭ ‬والحركية‭ ‬الكبيرة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬بسبب‭ ‬فترة‭ ‬العطلة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ “‬أوميكرون‭” ‬BA5،‭ ‬سريع‭ ‬الانتقال‭ ‬والعدوى،‭ ‬والذي‭أكمل القراءة »


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