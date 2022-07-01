حوادث
تشديد عقوبة إسبانيين بالجديدة
ينتمون إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات وعطب في محرك زورقهم عجل بإيقافهم رفعت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق ثلاثة إسبانيين، إذ أدانت الأول بـ8 سنوات سجنا بعدما أدين ابتدائيا بسبع سنوات، وقضت في حق شريكيه بست سنوات سجنا، بدل خمس سنوات ابتدائيا، فيأكمل القراءة »
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