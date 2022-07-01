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حوادث

كاميرا سيارة ستحل لغز مصرع دركي

منذ 6 دقائق
عائلة المتوفى تنازلت لأسرة المعتقل منذ ثلاث سنوات وخبرة أكدت أنه غير مدمن على المخدرات يمثل شاب هولندي من أصل مغربي، في 18 يوليوز المقبل، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، وسيكون أول ملتمس للدفاع هو إحضار كاميرا سيارة “ميرسيدس أوطو بريك” التي تشتغل بالنظام التلقائي للفرملة عن بعد، بعدماأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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