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الرياضة

السريع يشعل صراع البقاء

منذ دقيقتين
هزم الفتح وحافظ على آماله في تفادي النزول حقق سريع وادي زم فوزا ثمينا على الفتح الرياضي بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء)، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة. وأنعش السريع آماله في البقاء بالقسم الوطني الأول، وارتقى إلى الرتبة 15 برصيدأكمل القراءة »


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