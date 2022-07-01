الرياضة
طنجة يتنفس الصعداء
بنعلي: تلقيت 250 رسالة لعدم إقحام بامعمر عجز اتحاد طنجة عن تحقيق فوز بميدانه أمام المغرب الفاسي، لحساب الدورة 29 من البطولة الوطنية، وتعادل بهدف لمثله، ليضمن حسابيا البقاء بالقسم الأول، مستفيدا من هزيمة يوسفية برشيد أمام الدفاع الحسني الجديدي، بهدف لصفر. وبدأت المباراة بشكل سيء لاتحاد طنجة، إذ أهدرأكمل القراءة »
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