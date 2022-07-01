وطنية
المتعاقدون يرفضون النظام الأساسي
قرروا العودة إلى الاحتجاج بسبب الاقتطاعات واستمرار الخلاف حول الوضعية الإدارية يسير ملف أساتذة التعاقد أو أطر الأكاديميات، في طريقه نحو مزيد من التعقيد، بعد فشل كل المحاولات في احتواء هذه الأزمة، والانكباب على باقي الإشكالات العميقة التي تواجهها المنظومة التربوية، بعد أزيد من 5 مواسم دراسية، اتسمت بالاحتقان وتبادلأكمل القراءة »
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