الرياضة
استقبال الأبطال لملوك “الفوتسال”
ورود وأهازيج بالمطار وليلة بيضاء بالقنيطرة حظي المنتخب الوطني داخل القاعة استقبال الأبطال بمطار محمد الخامس في البيضاء، أول أمس (الأربعاء)، عقب تتويجه بلقب كأس العرب في السعودية، للمرة الثانية على التوالي. وكان في استقبال أسود القاعة محمد جودار وطارق نجم، ممثلا الجامعة، وبعض المشجعين، الذين هتفوا باسم اللاعبين وهشامأكمل القراءة »
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