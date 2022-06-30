خاص
وجدة…”كي كنتي كي وليتي”
شلل اقتصادي وزحف البنايات وصراعات المنتخبين تقود المدينة نحو المجهول يجمع الزائرون لوجدة، خصوصا من أبناء الجالية الذين يحلون بالمدينة صيف كل سنة ،أنها تستحق الأفضل، وينطلقون في ذلك من ملاحظة التغيرات المتلاحقة التي تشهدها، بحكم موقعها الجغرافي مركزا رئيسيا وسط محيط من المناطق الفقيرة، والتي ضربها الجفاف والتغيرات المناخيةأكمل القراءة »
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