حوادث
الحبس لمهندس بتهمة الاختلاس
شركة اتصالات اتهمته بتكبيدها خسائر بـ 72 مليونا والإطار يعتبر الأمر انتقاما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق مهندس، وتعويض قدره عشرة ملايين لفائدة شركة اتصالات، بعد متابعته بتهمة الاختلاس. وظل الملف يراوح مكانه منذأكمل القراءة »
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