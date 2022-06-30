fbpx
حوادث

الحبس لمهندس بتهمة الاختلاس

منذ 33 ثانية
المحكمة‭ ‬خفضت‭ ‬الحكم‭ ‬الابتدائي‭ ‬للنصف‭    (‬أرشيف‭)‬
شركة اتصالات اتهمته بتكبيدها خسائر بـ 72 مليونا والإطار يعتبر الأمر انتقاما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق مهندس، وتعويض قدره عشرة ملايين لفائدة شركة اتصالات، بعد متابعته بتهمة الاختلاس. وظل الملف يراوح مكانه منذأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 33 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة