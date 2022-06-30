حوادث
مصرع قاصرين غرقا بالناظور
لقي طفلان مصرعهما، الأحد الماضي، غرقا داخل صهريج ماء بمنطقة تابعة للجماعة الترابية “بوعرك” بإقليم الناظور، تقع بين سلوان وتاوريرت بوستة. ويبلغ الهالكان من العمر 13 سنة و15، وكانا يدرسان بالمستوى السابع إعدادي. وفي تفاصيل الحادث، أكدت مصادر مطلعة، أن عائلتي الطفلين الهالكين أثار انتباههما غيابهما عن منزليهما طيلة يومأكمل القراءة »
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