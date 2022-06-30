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حوادث

فرض إتاوات بسوق ينتهي بقتل

منذ دقيقة واحدة
شكايات‭ ‬الضحايا‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬الاعتقال‭ (‬أرشيف‭)‬
فتوة طعن بائعا متجولا رفض ابتزازه واعتقال الجاني بعد حملة تمشيط شهد سوق لعيايدة بسلا، أخيرا، جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها بائع متجول على يد جانح من «الفتوات». وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجريمة وقعت بعد خلاف نشب بين الجاني والهالك، إثر رفض البائع منحه إتاوات، ظل يفرضها المشتبه فيه علىأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة



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