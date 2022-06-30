حوادث
حجز كوكايين بميناء طنجة
نجحت الكلاب البوليسية المدربة، مساء الاثنين الماضي، في اكتشاف كمية مهمة من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، وضبطتها مدسوسة بهيكل سيارة نفعية مرقمة بالخارج، كان يقودها مواطن مغربي يعتزم الدخول إلى التراب الوطني، بعد أن تمكن من عبور المضيق على متن باخرة سريعة قادمة من ميناء طريفة بجنوب إسبانيا. وأفاد مصدر جمركيأكمل القراءة »
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