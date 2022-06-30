حوادث
السطو على عقارات بـ “السماوي”
متورطون وضعوا للضحايا مادة مخدرة خطيرة سلبتهم الإرادة وأفقدتهم الذاكرة وقع مالكو عقارات بسطات مساحتها أزيد من عشرة هكتارات، ضحايا نصب بـ”السماوي”، بعد أن وقعوا عقود بيع عرفية لمساحة من أراضيهم أمام شهود، وتسلموا مبالغ زهيدة ثمنا لها، دون وعي وإدراك، ليجدوا أنفسهم في دوامة من الابتزاز، بين إعادة ثمنأكمل القراءة »
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