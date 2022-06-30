حوادث
محاكمة شقيقين باعا وجبات فاسدة
تشرع ابتدائية فاس (غدا) الجمعة في محاكمة شقيقين يملكان مطعمين للأكلات الخفيفة بحي السعادة، وقدما فيه وجبات غير صحية، بعدما أجلت ذلك قبل أسبوعين إمهالا لهما لتعيين محامين للدفاع عنهما، بعد إيداعهما سجن بوركايز مساء الجمعة 17 يونيو بقرار من النيابة العامة بالمحكمة نفسها. ويتابعان لأجل “عرض وتوزيع مواد غذائيةأكمل القراءة »
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