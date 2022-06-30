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حوادث

هجمات “باب” مليلية تورط 70 متهما

منذ 10 دقائق
انتهت فترة الحراسة النظرية، صباح الاثنين الماضي، لحوالي 70 متهما يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تورطوا في الأحداث التي شهدتها الناظور، الجمعة الماضي، عندما حاولوا استعمال العنف والأسلحة البيضاء لاقتحام السياج الحدودي قصد العبور نحو مليلية السليبة. وعلمت “الصباح” أنه إلى حدود ظهر الاثنين الماضي، واصلت مصالح الأمن والدرك،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق



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