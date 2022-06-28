النصب والاحتيال يطيحان بمقدم شرطة في العرائش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، على أنظار النيابة العامة المختصة، صباح اليوم (الثلاثاء)، مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بالعرائش، للاشتباه في تورطه في قضية نصب واحتيال.

وعلمت “الصباح” أن مصالح الأمن الوطني توصلت، في وقت سابق، بشكاية من امرأة تتهم فيها الشرطي المذكور بتعريضها للنصب والاحتيال، بعدما تسلم منها مبلغا ماليا مقابل وعود وهمية بالتدخل لفائدة شقيقها الموقوف في قضية تتعلق بحيازة المخدرات، كان موضوع بحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالعرائش، ففتحت بحثا قضائيا في الموضوع.

وتم إخضاع الشرطي المشتبه فيه للبحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك بعد انتهاء المسطرة القضائية المفتوحة في مواجهته.