الرياضة
عشا والناجي يغيبان عن آسفي
طارق مصطفى: المباراة أمام خريبكة قوية وبدون ضغط يفتقد اولمبيك آسفي جهود لاعبيه علي عشا ومراد الناجي في مباراته أمام أولمبيك خريبكة، مساء اليوم (الأربعاء)، ضمن الدورة 29 من بطولة القسم الأول. ويغيب عشا بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة في حقه لمباراة واحدة بعدما جمع أربع بطاقات صفراء، ولن يكون بمقدورأكمل القراءة »
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