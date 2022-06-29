أســــــرة
نصائح لتزيين غرف النوم
يلعب وضع الديكور المناسب دورا مهما في إضفاء لمسة جمالية على غرفة النوم التي تعتبر فضاءات للاسترخاء والهدوء، وذلك من خلال اختيار قطع وألوان مختلفة. وينصح المختصون في الديكور أن يتم اختيار خزانة غرفة النوم بتصميم يمكن من فتح أبوابها وغلقها عن طريق السحب، على أن تكون الواجهة مكسوة بالمرايا،أكمل القراءة »
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