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أســــــرة

نصائح‭ ‬لتزيين‭ ‬غرف‭ ‬النوم

منذ دقيقتين
اختيار‭ ‬قطع‭ ‬أثاث‭ ‬منسجمة‭ ‬في‭ ‬ألوانها‭               (‬خاص‭)‬
يلعب‭ ‬وضع‭ ‬الديكور‭ ‬المناسب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬إضفاء‭ ‬لمسة‭ ‬جمالية‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬فضاءات‭ ‬للاسترخاء‭ ‬والهدوء،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬قطع‭ ‬وألوان‭ ‬مختلفة‭.‬ وينصح‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬خزانة‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭ ‬بتصميم‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬أبوابها‭ ‬وغلقها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬السحب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الواجهة‭ ‬مكسوة‭ ‬بالمرايا،‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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