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لطفي في “الدفعة” بدأ النجم طارق لطفي في التحضير لمسلسل درامي جديد بعنوان “الدفعة” مكون من 10 حلقات، كما سينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية. يذكر أن طارق لطفي قدم في رمضان الماضي، مسلسل “جزيرة غمام” تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وشاركأكمل القراءة »
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