وطنية
شد الحبل بين ميراوي ونقابة التعليم العالي
فشل الاجتماع الذي جمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بوزير التعليم العالي، ، مصحوبا بالكاتب العام للوزارة والمفتش العام بها، وبعض المديرين المركزيين، الخميس الماضي في التخفيف من الاحتقان داخل الجامعة، وإنهاء سياسة شد الحبل بين الطرفين بسبب الخلافات حول النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والتصور الجديد للإصلاح البيداغوجي.أكمل القراءة »
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