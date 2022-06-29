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وطنية

شد‭ ‬الحبل‭ ‬بين‭ ‬ميراوي‭ ‬ونقابة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي

منذ 8 دقائق
فشل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للنقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬بوزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬،‭ ‬مصحوبا‭ ‬بالكاتب‭ ‬العام‭ ‬للوزارة‭ ‬والمفتش‭ ‬العام‭ ‬بها،‭ ‬وبعض‭ ‬المديرين‭ ‬المركزيين،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الاحتقان‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬سياسة‭ ‬شد‭ ‬الحبل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بسبب‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الجديد‭ ‬للأساتذة‭ ‬الباحثين،‭ ‬والتصور‭ ‬الجديد‭ ‬للإصلاح‭ ‬البيداغوجي‭.‬أكمل القراءة »


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