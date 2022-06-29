الرياضة
السوالم يسترجع لمسن وغزواني
صار بإمكان زكرياء عبوب، مدرب شباب السوالم، الاستعانة بأمين لمسن وياسين غزواني، خلال المباراة التي تجرى اليوم الأربعاء)، أمام حسنية أكادير، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة قبل الأخيرة من بطولة القسم الأول. ويعود لمسن وغزواني بعد استنفادهما عقوبة التوقيف لمباراة واحدة، لجمعهما أربعة إنذارات متتالية، إذ سيعيدان التوازن لدفاع شبابأكمل القراءة »
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