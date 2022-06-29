الرياضة
الريال يقدم روديغير
قدم ريال مدريد لاعبه الجديد، أنطونيو روديغير، المدافع الألماني، والسيراليوني الأصل، الذي أنهى عقده مع تشيلسي. ورغم رغبة الفريق اللندني في تجديد عقده، لكن روديغير لم يوافق على الشروط الجديدة، واتفق مع ريال مدريد، للانتقال إلى الدوري الإسباني. ويبلغ روديغير من العمر 29 سنة، ويلعب مدافعا أوسط، وكان من أفضلأكمل القراءة »
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