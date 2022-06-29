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الرياضة

دوري لاكتشاف المواهب ببني ملال

منذ 3 دقائق
انطلقت مختلف الإقصائيات بين الفرق المشاركة في دوري مواهب كرة القدم، في نسخته الأولى ببني ملال، السبت الماضي. وتبنت ولاية بني ملال فكرة التنقيب عن المواهب الكروية في مختلف أحياء مدن وقرى الجهة، لدعم رجاء بني ملال، الذي تبنى سياسة التشبيب في الموسم الكروي المقبل، والاعتماد على الطاقات المحلية نظراأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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