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الرياضة

رونالدو يحافظ على لياقته

منذ 31 دقيقة
أثارت صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نشرها على صفحته الرسمية على موقع «إنستغرام»، جدلا كبيرا، واهتماما واسعا لدى عشاق كرة القدم. ونشر لاعب مانشستر يونايتد صورة له وهو يتدرب في قاعة لتقوية العضلات بمنزله، رغم العطلة الصيفية، إذ أظهرت عضلاته القوية، رغم وصول سنه إلى 37 عاما. وقارن عشاق رونالدو، لاعبأكمل القراءة »


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منذ 31 دقيقة



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