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خاص

 سيؤثر على تقنين الإجهاض بالمغرب

منذ 5 دقائق
< أعتبر أنه قرار يهدد حرية المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول أخرى كثيرة، سيما التي لها علاقة وطيدة بها، إذ غالبا ما ستؤخذ هذه التجربة مثالا من أجل تبرير التراجع في بعض حقوق النساء، وبشكل أدق في التراجع عن حقهن في الإجهاض، وسيفرض هذا القرار نفسه وفي كلأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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