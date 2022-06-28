خاص
سيؤثر على تقنين الإجهاض بالمغرب
< أعتبر أنه قرار يهدد حرية المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول أخرى كثيرة، سيما التي لها علاقة وطيدة بها، إذ غالبا ما ستؤخذ هذه التجربة مثالا من أجل تبرير التراجع في بعض حقوق النساء، وبشكل أدق في التراجع عن حقهن في الإجهاض، وسيفرض هذا القرار نفسه وفي كلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا