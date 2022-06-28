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ألعاب وهران تفضح “الكابرانات”
احتجاجات على الإقامة والملاعب وتدخل بعض الدول لإنقاذ التظاهرة من الفشل يبدو أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تقام بوهران الجزائرية، تعيش أسوأ نسخها، منذ إنشائها بالإسكندرية المصرية في 1951. وانطلقت ألعاب وهران بفضيحة حجز الوفد الإعلامي المغربي بالمطار ومنعه من تغطية الحدث، وما خلفه ذلك من ردود أفعال، أبرزهاأكمل القراءة »
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