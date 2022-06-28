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خطة استقلالية لمغادرة الحكومة

منذ 51 ثانية
نزار بركة
تعديل القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي واستصدار القرار من داخل “برلمان الحزب” يتوجس استقلاليون من عودة شبح الخروج من الحكومة، كما وقع زمن قيادة حميد شباط للحزب في عهد حكومة العدالة والتنمية الأولى، في إشارة إلى أن المؤتمر الاستثنائي المرتقب ليس إلا خطوة أولى، قبل معركة كسر العظام لإضعاف الحزبأكمل القراءة »


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منذ 51 ثانية



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