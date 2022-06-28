الأولى
خطة استقلالية لمغادرة الحكومة
تعديل القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي واستصدار القرار من داخل “برلمان الحزب” يتوجس استقلاليون من عودة شبح الخروج من الحكومة، كما وقع زمن قيادة حميد شباط للحزب في عهد حكومة العدالة والتنمية الأولى، في إشارة إلى أن المؤتمر الاستثنائي المرتقب ليس إلا خطوة أولى، قبل معركة كسر العظام لإضعاف الحزبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا