الأولى
تحت الدف
لم تتق عمدة البيضاء “الشبهات” مرة أخرى، حين حضرت، أخيرا، افتتاح الدورة الثانية لمعرض المنعشين العقاريين الذي يشرف عليه زوجها، بصفته رئيسا لفدرالية وطنية تتحدث باسم فئة من العاملين بهذا القطاع. تركت رئيسة المجلس الجماعي كل مشاغلها واجتماعاتها، وأصرت على الحضور والتقاط صور، وهي تتجول في أروقة وأجنحة وصل كراؤها،أكمل القراءة »
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