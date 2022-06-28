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صفحـات الابتـزاز… الاستـرزاق

منذ دقيقتين
Upset businessman at laptop
جانحون وعاطلون يختارون التشهير بضحاياهم للاغتناء السريع في الوقت الذي شكلت فيه بعض الصفحات الفيسبوكية التي تتوفر على مصداقية وتعمل بشكل مهني، عاملا مهما في فضح الفساد وبرلمانا شعبيا للترافع عن قضايا المظلومين وكشف اختلالات مسيري الشأن العام حتى تصل الرسالة إلى الجهات المسؤولة لإنصاف الضحايا، استغل عدد من الجانحينأكمل القراءة »


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