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حوادث

ضبط أعلاف فاسدة لتسمين الماشية

منذ 11 ثانية
تجري مصالح الدرك بتزنيت، منذ الخميس الماضي، أبحاثا لحل لغز أطنان من أعلاف تسمين الأضاحي، يتم تصنيعها من فضلات الدواجن، يشتبه في أنها موجهة لضيعات الخرفان بإقليم شتوكة أيت باها. وأوردت مصادر متطابقة أن عناصر الدرك الملكي أوقفت في حاجز بمدخل المدينة، شاحنة محملة بحوالي 10 أطنان من الأعلاف المتكونةأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية



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