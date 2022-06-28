خاص
أمريكا تمنع الإجهاض
قرار للمحكمة العليا يرهنه بقانون كل ولاية ويعود بالمجتمع إلى سبعينات القرن الماضي ينقسم المجتمع الأمريكي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حول حق المرأة في الإجهاض وإنهاء الحمل، بعد أن أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، الجمعة الماضي، قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، بعد أكثر من خمسين سنة على صدورأكمل القراءة »
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