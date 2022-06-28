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خاص

أمريكا تمنع الإجهاض

منذ 16 ثانية
SEATTLE, WA - MAY 03: Demonstrators march following a rally in support of abortion rights near Pike Place Market on May 3, 2022 in Seattle, Washington. A leaked draft opinion by Justice Samuel Alito has suggested that the U.S. Supreme Court is poised to overturn Roe v. Wade, a historic ruling that gives women in America the ability to legally have abortions. David Ryder/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
قرار للمحكمة العليا يرهنه بقانون كل ولاية ويعود بالمجتمع إلى سبعينات القرن الماضي ينقسم المجتمع الأمريكي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حول حق المرأة في الإجهاض وإنهاء الحمل، بعد أن أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، الجمعة الماضي، قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، بعد أكثر من خمسين سنة على صدورأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية



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